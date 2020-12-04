رئيس وزراء تركيا السابق داود أوغلو يتهم أردوغان بخيانة البلاد لصالح قطر

اتهم رئيس حزب المستقبل التركي، أحمد داود أوغلو، الرئيس رجب طيب أردوغان، بخيانة الأمانة، وفق ما ذكرته صحيفة "زمان" التركية.

وقال داود أوغلو في مقطع فيديو نشره على تويتر، إن أردوغان "خان الأمانة"، على خلفية بيع 10% من بورصة إسطنبول إلى قطر، لإنقاذ الاقتصاد التركي، مطالباً إياه بالعودة إلى رشده.

وفي إشارة إلى حجم الدمار الذي لحق بالاقتصاد، تابع داود أوغلو تصريحاته النارية: "لا يمكنك العثور على غطاء لهذا الحطام يا سيد أردوغان. هذا البلد ليست البورصة الخاصة بك، ولا السوق الخاص بك، ولا متجرك، تركيا دولة يعيش بها أمة، أمة تتكون من الشرفاء".

رئيس حزب المستقبل، قال إنه لا يمكن مسامحة أردوغان على ما فعل، وأضاف أنه لا أحد يستطيع أن ينجو من هذا الدمار الذي لحق بالبلاد من خلال طلب العفو والمغفرة. فأولئك الذين يضرون هذا البلد سيحاسبون، مشيراً إلى أن مهندس آلية الفساد في تركيا، هو حزب العدالة والتنمية.

وذكر داود أوغلو بكلمات أردوغان التي قال فيها: "يا إخواني، إذا أعطيت الأمان لشخص، فإنك ستحاسبه عليها، أليس كذلك؟"، في إشارة إلى ضرورة محاسبة أردوغان.

من جهة أخرى رفض برلمان تركيا بأصوات تحالف حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، اقتراح حزب الشعب الجمهوري المعارض، التحقيق في بيع 10% من أسهم بورصة إسطنبول إلى قطر.

ومنذ إعلان صندوق الثروة السيادي التركي عن بيع 10% من أسهم بورصة إسطنبول إلى قطر، اندلعت موجات الغضب في تركيا خاصة بين صفوف المعارضة، التي اتهمت الرئيس رجب أردوغان ببيع أصول الدولة مقابل المال.

وعلى عجل، أعلن صندوق الثروة السيادي في تركيا، الإثنين الماضي وبعد مضى 5 أيام فقط على زيارة أمير قطر تركيا، أنه باع 10 % من أسهم بورصة إسطنبول إلى جهاز قطر للاستثمار مقابل 200 مليون دولار، مشيراً إلى أنه سيظل يحتفظ بحصة قدرها 80.6 % من أسهم بورصة إسطنبول