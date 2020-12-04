التحالف يدمر طائرة حوثية مفخخة باتجاه السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، اليوم الجمعة، تدمير طائرة "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العميد الركن تركي المالكي، بأن "قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم الجمعة من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية (من المملكة)"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).