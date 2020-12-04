الجزائر: استشهاد عسكري والقضاء على 3 إرهابيين

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، أمس الأربعاء، مقتل عسكري و3 ارهابيين إثر اشتباك شرقي البلاد.

وقالت الوزارة في بلاغها "استشهد صباح اليوم الرقيب الأول (درجة أقل من ضابط) “للماية سيف الدين"، إثر اشتباك مع مجموعة إرهابية بمنطقة بوعايش (شرق) ضمن عملية مستمرة بالمنطقة منذ أمس".

وأسفرت العملية عن "مقتل 3 إرهابيين، بينهم اثنين تم تحديد هويتهما، وهما: عاصم أبو حيان، وأبو موسى الحسن المنضمين للجماعات الإرهابية في التسعينيات، دون تفاصيل عن العملية وموعد انتهائها.

وأوضحت الوزارة أن الأول رئيس اللجنة الشرعية والثاني مسؤول عن الدعاية والإعلام لـ”أحد التنظيمات الإرهابية".

وذكرت وسائل اعلام جزائرية أن من ضمن القتلى الارهابيين قياديين ينتميان لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي