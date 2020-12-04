باكستان تسجل 3262 إصابة جديدة بكورونا و55 حالة

أعلنت باكستان تسجيل 3 آلاف و262 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي حصيلة الإصابات في البلاد إلى 410 آلاف و72 إصابة.

وذكرت قناة (جيونيوز) الباكستانية اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 55 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس على مدار ال 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 8 آلاف و260 وفاة.

ووصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس حتى الآن إلى 350 ألفا و305 أشخاص، في حين بلغ عدد حالات الإصابة النشطة المعروفة في البلاد إلى 51 ألفا و507 حالات.

سجلت باكستان، 3499 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 406810 حالات، منها 51654 حالة نشطة، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنّ 1586 حالة شفاء سُجلت،

ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 346951 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف أنّ 49 حالة وفاة سُجلت، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8205 حالات وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، الأحد، بتسجيل 2257 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء منذ ظهور الفيروس في باكستان إلى 339810 حالات.

وأضاف بتسجيل 43 وفاةً جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوَفَيَات إلى 7985 وفاة.

وتشير رسالة اطلعت عليها "رويترز" إلى أن لجنة خبراء تدعمها إدارة الصحة المحلية في البنجاب، أكثر أقاليم باكستان تعدادا، أبلغت حكومة الإقليم بضرورة استمرار العزل العام.