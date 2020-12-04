إدارة ترامب تقاضي شركة “فايسبوك” لتفضيلها العمالة الأجنبية

رفعت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أمس الخميس، دعوى قضائية ضد شركة “فايسبوك”، متهمة إياها بتفضيل العمالة الأجنبية المهاجرة على المواطنين الأمريكيين.

وجاء في نص الدعوى المرفوعة من قبل وزارة العدل “أنه في الفترة بين عامي 2018 و2019، ميزت “فايسبوك” ضد العمال الأمريكيين من خلال حجز فرص شغل للعمال المؤقتين، بما في ذلك حاملي التأشيرات المؤقتة”، حسبما نقلت شبكة “سي إن إن”.

كما أوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم رفع هذه الدعوى بعد تحقيق استمر عامين، مشيرة إلى أن إدارة ترامب تطالب بفرض عقوبات مدنية على شركة “فايسبوك”.

كما تعمل الإدارة الأمريكية على إلزام الشركة بدفع أجور متأخرة لما تقول وزارة العدل إنها “الأجور المستحقة للعمال الأمريكيين الذين ح رموا من العمل في الشركة”.