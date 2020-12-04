بـ8 دقائق إضافية.. ارتفاع في مدة مشاهدة القنوات المغربية

قضى المشاهد المغربي، في الأسبوع الماضي، معدل 4 ساعات ودقيقتين في مشاهدة القنوات المغربية، يوميا، طبقا لما أعلنه مركز القياس” سيوميد”.

وأعلن “سيوميد” في نتائج الأسبوع، الممتدة من 25 نونبر إلى 1 دجنبر الجاري، أن معدل المشاهدة سجل ارتفاعا بلغ 8 دقائق مقارنة مع معدل الأسبوع، الذي سبقه.

وكان الأسبوع، الممتد من 18 إلى 24 نونبر الماضي، قد سجل معدل مشاهدة بلغ 3 ساعات، و54 دقيقة، يوميا.

وتخض أرقام سيوميد الأشخاص البالغين 5 سنوات فما فوق، ومرتبطة بمشاهدة 8 قنوات وطنية هي الأولى، والأولى الدولية، والقناة الثانية، والقناة الثانية عالمية، والرياضية، والمغربية، والأمازيغية، والسادسة.