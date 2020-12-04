التعليم تطلق قناة التقديم إلى الدراسة المسائية لذوي الشهداء

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجمعة، عن إطلاق قناة التقديم إلى الدراسة المسائية لذوي الشهداء للسنة الدراسية 2021/2020. وأوضحت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة أن التقديم يكون عبر بوابتها الإلكترونية (www.dirasat-gate.org) ومن خلال اتباع الخطوات الآتية: - يقوم الطالب بإدخال بياناته الشخصية والدراسية من خلال واجهة دخول الطلبة وتوليد رقم سري.



- طباعة الاستمارة والتوجه الى أقرب مديرية لمؤسسة الشهداء التابعة للمحافظة للمصادقة على معلومات الشهيد. - طباعة الاستمارة والتوجه الى أقرب مديرية لمؤسسة الشهداء التابعة للمحافظة للمصادقة على معلومات الشهيد. - من حق الطالب التعديل على استمارة المعلومات في حالة وجود خطأ قبل مصادقة مديرية مؤسسة الشهداء عليها. - يدخل المتقدم للدراسة عبر البوابة الإلكترونية باستعمال كلمة المرور ويملأ خياراته (من واحد الى عشرة اختيارات) ويحفظ الخيارات. - بالنسبة لكليات وأقسام القبول المباشر - التربية البدنية والفنون الجميلة - يذهب الطالب لإجراء الاختبار بالكلية التي اختارها وتقوم كليات القبول المباشر بإدخال درجات الاختبار للمتقدمين حتى يتنافس المتقدمون لاحقا بعد احتساب درجة التنافس.



- تقوم المديرية بالتصديق على استمارة الطالب وإرسالها إلى الفرع الرئيسي لمؤسسة الشهداء. - تقوم المديرية بالتصديق على استمارة الطالب وإرسالها إلى الفرع الرئيسي لمؤسسة الشهداء. - تقوم مؤسسة الشهداء بالتصديق النهائي على بيانات المطلوبة.

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