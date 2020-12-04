مشروع قانون دفاعي أمريكي يدعم ألمانيا ويعاقب تركيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مشرعون أمريكيون عن نسخة نهائية لمشروع قانون الإنفاق الدفاعي السنوي الضخم والذي من شأنه أن يمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من السحب المزمع لقوات بلاده من ألمانيا.

وسيمنع التشريع، الذي لا يزال بحاجة إلى تمريره من الكونجرس، انسحاب أي من القوات الأمريكية في ألمانيا البالغ عددها حوالي 34500 جندي لمدة تصل إلى 120 يوما بعد أن يقدم وزير الدفاع تحليلا حول تأثير الانسحاب للكونجرس.



ويرقى مشروع القانون، الذي يسعى أيضا إلى تقييد أو تعقيد انسحاب القوات المنتشرة في أفغانستان أو كوريا الجنوبية، إلى مرتبة توبيخ نادر من كلا الحزبين لسياسة ترامب الخارجية.

كما أعلنت مجموعة المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين المسؤولين عن صياغة التشريع عن الاتفاق في مواجهة تهديد ترامب باستخدام حق النقض (فيتو).

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، سعى ترامب إلى ربط مشروع قانون الدفاع بخلافه مع شركات وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً إنه سيصدر حق النقض ما لم يستخدم المشرعون القانون بشكل فعال لفرض قيود على عمالقة التكنولوجيا.



معاقبة تركيا

ومن المرجح أن يزيد التشريع الذي أُعلن عنه أمس الخميس غضب ترامب، الذي من المقرر أن يترك منصبه في غضون أقل من شهرين.

وستواجه تركيا أيضا عقوبات في غضون 30 يوما من إقرار القانون بسبب حصول أنقرة على نظام الدفاع الجوي الروسي إس-400.

ويدعو مشروع القانون إلى فرض عقوبات على "كل شخص شارك عن علم في الحصول على نظام الدفاع الجوي إس-400".

ويسمح التشريع للرئيس بإلغاء العقوبات بعد عام.