كوريا الجنوبية تسجل أكبر عدد من الإصابات اليومية بكورونا في 9 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ):

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة تسجيل أكثر من 600 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وسط ارتفاع حالات الإصابة في ظل الموجة الثالثة من انتشار كورونا، على الرغم من التدابير المشددة لمكافحة الجائحة، مما يضع البلاد في حالة تأهب قصوى بشأن موجة أكبر خلال الشتاء.

وذكرت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن البلاد أضافت 629 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مما يرفع حصيلة الإصابات إلى36 الفا و 332 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن هذا العدد يمثل زيادة قدرها 89 إصابة عن العدد المعلن عنه في اليوم السابق، مسجلا أعلى مستوى له منذ يوم 3 مارس.

وكانت هناك 600 إصابة عدوى محلية، و29 إصابة وافدة من الخارج.

وأضافت البلاد 7 حالات وفاة جديدة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 536 حالة وفاة.