الرئيس الأمريكي المنتخب: لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رسم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الجمعة، خط أحمر خاص بملف إيران النووي، مؤكدا أن واشنطن لن تتهاون في التعامل مع النووي الإيراني.

وقال بايدن، خلال مقابلة مع شبكة سي إن إن، "لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية".



وأوضح الرئيس الأمريكي المنتخب، أن ترامب انسحب من الاتفاق النووي، لكن هذا الانسحاب زاد من قدرة الإيرانيين على امتلاك مواد نووية.

وأضاف بايدن: "أعتقد أن كل هذه الأشياء ستكون صعبة للغاية، لكنني أعرف شيئًا واحدًا: لا يمكننا القيام بذلك بمفردنا، ولهذا السبب علينا أن نكون جزءًا من مجموعة أكبر".

والأربعاء الماضي، اشترط بايدن، على إيران احترام القيود المفروضة على برنامجها النووي في الاتفاق الدولي المبرم في 2015، كشرط لعودة واشنطن للاتفاق النووي.

وقال لصحيفة "نيويورك تايمز" إنه على استعداد لمفاوضات جديدة مع إيران بشرط "التشاور" مع حلفاء واشنطن.

وأكد بايدن، أنه إذا "احترمت طهران مجددا" القيود المفروضة على برنامجها النووي في الاتفاق الدولي المبرم في 2015، ستعود واشنطن بدورها إلى الاتفاق كنقطة انطلاق لمفاوضات "متابعة".



وأضاف "الطريقة الأفضل لبلوغ نوع من الاستقرار في المنطقة" هو الاهتمام بـ"البرنامج النووي" الإيراني.