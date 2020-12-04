شكرا لقرائتكم اليمن والحوثي اليمن.. الكشف عن خلية تواطأت مع الحوثيين على الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت وزارة الدفاع اليمنية، مساء الخميس، إنها ستعرض وثائق وأدلة واعترافات لعناصر خلية إرهابية تعمل لصالح ميليشيا الحوثي وإيران ومتورطة بارتكاب جرائم إرهابية طالت مدنيين واستهدفت قوات الجيش اليمني.

وأفاد بيان نشره الموقع الرسمي للجيش اليمني أن فيلم "خيوط العمالة" الذي سيتم توزيعه على وسائل الإعلام خلال الساعات القادمة يكشف اعترافات الخلية الإرهابية التي ثبُت تخابرها وارتباطها مع قيادات في ميليشيا الحوثي تعمل ضمن ما يسمى بـ"القوة الصاروخية" التي يشرف عليها خبراء أجانب.

صاروخ حوثي (أرشيفية)

وتثبت الأدلة والوثائق والتحقيقات المسؤولية المباشرة لعناصر الخلية عن جرائم استهداف المدنيين وتحركات الجيش الوطني.

وتؤكد الأدلة والوثائق أن عناصر تلك الخلية متورطين في ارتكاب جرائم التخابر مع الحوثيين وإيران، وقد قاموا بتشكيل خلايا تجسسية وباستقطاب ضباط وأفراد في صفوف الجيش اليمني وبتبادل الأدوار فيما بينهم باستهداف المنشآت الحيوية والمرافق والمواقع والآليات والمعدات والأسلحة العسكرية المعدة للدفاع عن اليمن.

الجيش اليمني في جبهة البيضاء (أرشيفية)

كما شرع أعضاء الخلية بمهاجمة رجال القوات المسلحة وباغتيال منتسبي في الجيش، وتورطوا كذلك في ارتكاب جريمة رفع إحداثيات لعدد من المواقع والمنشئات والمنازل ومخيمات النازحين والأعيان المدنية لاستهدافها بالصواريخ البالستية. ونتج عن ذلك مقتل المئات من أفراد القوات المسلحة وتخريب واتلاف منشآت وآليات ومعدات يستخدمها الجيش اليمني، بحسب البيان.

وأثبتت الاعترافات تورط تلك العناصر الإرهابية في ارتكاب جرائم إفشاء أسرار الدفاع المتمثل في المعلومات القتالية والحربية ونقل الأخبار والمعلومات المتعلقة بقوام الجيش ومعداته وآلياته وتشكيلاته بقصد الخيانة والإضرار بالعمليات القتالية.

ونجحت الأجهزة الاستخباراتية والأمنية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق البيان، في وقت سابق في رصد وتعقب الخلية الارهابية وإلقاء القبض على عدد من عناصرها، وتفكيك وكشف خلايا أخرى وإفشال مخططاتها لارتكاب عمليات إرهابية.