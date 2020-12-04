رئيسا "السكة الحديد" و"قومي المرأة" يطلقان حملة "السكة أمان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

شهد المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم الأربعاء مؤتمر إطلاق حملة "السكة أمان" وذلك بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بحضور هايكه هارمجارت، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط.

وأعلن رسلان انطلاق الحملة، التي تهدف إلى التوعية بقضايا النقل الآمن للمرأة ومناهضة العنف القائم على النوع، وذلك في إطار إعداد الهيئة القومية لسكك حديد مصر خطة تحديث طَموحة وشاملة لمنظومة السكك الحديدية المصرية لتطوير خدماتها لتوفير نقل ذي جودة أفضل لضمان أمن وراحة المسافرين.

وتضمن حفل إطلاق حملة "السكة أمان" توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس القومي للمرأة والهيئة القومية لسكك حديد مصر لتشكيل علاقة طويلة المدى للتعاون في مختلف المجالات واتخاذ تدابير طويلة الأجل لتعزيز تمكين المرأة.

كما تسلم المهندس أشرف رسلان الجائزة البرونزية لعام ٢٠٢٠ من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تحت فئة النوع الاجتماعي والاندماج الاقتصادي؛ وذلك لتحقيق الهيئة القومية لسكك حديد مصر الريادة في هذا المجال ولجهودها الكبيرة التي بذلت في مشروع تعزيز المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

جدير بالذكر أن هيئة السكة الحديد حصلت في عام ٢٠١٨ على الجائزة الذهبية من جوائز الاستدامة التي يقدمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في فئة أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية لدورها الرائد في هذا المجال كنواة ولبنة أولى في بناء عظيم.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن سعادتها بإطلاق هذه الحملة الهامة وبالتعاون المثمر مع وزارة النقل بقيادة المهندس كامل الوزير وحرصه الدائم على دعم المرأة وتمكينها وتوفير الحماية لها.

وأشادت مرسي بالتعاون للمرة الأولى مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر بقيادة المهندس أشرف رسلان، وأكدت فخرها بحرص الهيئة على تطوير خدماتها لتوفير بيئة آمنة للمرأة والفتاة، وقدمت التهنئة للهيئة لفوزها بالجائزة البرونزية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مجال النوع الاجتماعي والشمول وذلك لإنشائها لجنة لمنع التحرش الجنسي في النقل بالسكك الحديدية.

من جانبها، قالت هايكه هارمغارت، المديرة التنفيذية للبنك لمنطقة جنوب وشرق المتوسط "إن هذه الحملة إنجاز بارز في مصر؛ يفخر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتعاونه مع الهيئة القومية للسكك الحديدية والمجلس القومي للمرأة لتحقيقه، وذلك في إطار استثمارات البنك في البنية التحتية مع شركاءه المحليين البارزين".

وأضاف أن الجهود المشتركة ستساعد في تحسين وصول المرأة إلى وسائل النقل والتنقل الآمن، وهو أمر حيوي لإدماجها الكامل وزيادة مساهمتها في الاقتصاد.

وفي نهاية المؤتمر، عبر المهندس أشرف رسلان والدكتورة مايا مرسي عن أمنياتهم بنجاح هذه الحملة الهامة وأن تحقق أهدافها في نشر الوعي بقضايا المرأة، وتوفير الأمن والراحة للسيدات والفتيات داخل القطارات، مؤكدين على دعم الهيئة القومية لسكك حديد مصر والمجلس القومي للمرأة في سبيل إنجاح الحملة وتطلعهم لمزيد من التعاون والشراكة في المستقبل.