رئيس الحجر الزراعي: رفض 400 طن تقاوي بطاطس مخالفين وفحص 55 ألف طن بالموانئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

كشف رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور أحمد العطار، إنه استقبال شحنات تقاوي بطاطس بلغت 71 ألف طن من دول الاتحاد الأوربي؛ ضمن إجراءات الاستعداد للعروة النيلي.

وقال العطار، صباح الخميس لمصراوي، إن إجمالي ما تم فحصه بلغ 55 ألف طن، مشيرًا إلى رفض 400 طن مخالفين للشروط الحجرية.

وأوضح رئيس الحجر الزراعي أن الكمية المخالفة تعود على نفس المركب القادمة بها أو يتم إعدامها بشكل فوري، مضيفًا أن مهندسي الحجر الزراعي يقومون بأخذ عينات وفحصها بمعامل مشروع العفن البني للتابع للوزارة.

وأشار العطار إلى أن تلك الشحنات للإنتاج المحلي أو معدة للتصدير، مؤكدًا أن مصر صدرت هذا العام من محصول البطاطس ما يقرب من700 ألف طن، والتي تأتي في المركز الثاني من حيث الكمية المصدرة للخارج.

يذكر أن محصول البطاطس واحد من أهم المحاصيل التي تزرع في 3 عروات؛ هي النيلية التي زرعت في أواخر أغسطس وسبتمبر الماضيين، وتليها العروة الشتوية (الأساسية)، والتي تُزرع في أكتوبر ونوفمبر، وتُزرع بتقاوي كسر محلي، ثم العروة الصيفية وتُزرع من ديسمبر حتى أواخر فبراير، بتقاوي الاتحاد الأوروبي.