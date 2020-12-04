شكرا لقرائتكم خبر عن أعلى زيادة لإصابات «كورونا» في كوريا الجنوبية منذ 9 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة تسجيل 629 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أعلى زيادة يومية في الإصابات في البلاد منذ تسعة أشهر.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن 295 من الحالات الجديدة كانت في العاصمة سول.