شكرا لقرائتكم خبر عن أعلى زيادة لإصابات «كورونا» في كوريا الجنوبية منذ 9 أشهر والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة تسجيل 629 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أعلى زيادة يومية في الإصابات في البلاد منذ تسعة أشهر.
وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن 295 من الحالات الجديدة كانت في العاصمة سول.
كانت هذه تفاصيل خبر أعلى زيادة لإصابات «كورونا» في كوريا الجنوبية منذ 9 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.