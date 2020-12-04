التحالف يدمر "مسيرة" حوثية مفخخة باتجاه السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمكنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الجمعة، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي إن "قوات التحالف تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران".

وفي وقت سابق أمس الخميس، كشف مصادر مطلعة لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن عزم وزير الخارجية مايك بومبيو إعلان الحوثيين "منظمة إرهابية" خلال أيام.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن الأمم المتحدة وجهت نداءً لإدارة الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع بشأن الكارثة الإنسانية المحتملة في اليمن، وذلك قبل قرار متوقع بتسمية الحوثيين هناك "منظمة إرهابية".

من جانبه وصف سفير السعودية بالأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، الإعلان المرتقب للولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوثي جماعة إرهابية بـ"الخطوة الإيجابية".

وقال سفير السعودية بالأمم المتحدة في تصريحات إعلامية، إن ممارسات مليشيا الحوثي الانقلابية سواء في الداخل اليمني أو خارجه تؤكد الطبيعة الإرهابية للمليشيات المدعومة من إيران.

وأوضح المعلمي، أن هجمات مليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية والمدنيين في الداخل تؤكد أنهم جماعة إرهابية.