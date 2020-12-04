محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
يفتتح جمعة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار، ومحافظ أسيوط اللواء عصام سعد، اليوم الجمعة، ثلاثة مساجد جديدة بالمحافظة.
يأتي ذلك في إطار افتتاح وزارة الأوقاف لعدد 27 مسجدًا الجمعة، ليبلغ إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 حتى تاريخه 535 مسجدًا.
وأوضحت وزارة الأوقاف أن المنطقة الجنوبية بأسيوط تستضيف لقاء مفتوحًا لوزير الأوقاف حول قيم الولاء والانتماء الوطني غدًا، ويلتقي الوزير قيادات الدعوة بالمحافظة بمكتب المحافظ صباح السبت.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. وزير الأوقاف ومحافظ أسيوط يفتتحان 3 مساجد اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.