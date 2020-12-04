نائب محافظ الجيزة يتفقد المركز التكنولوجي بالصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، المركز التكنولوجي بمجلس مدينة الصف لمتابعة انتظام وسير العمل في استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمرور على المراكز التكنولوجيا لمتابعة انتظام وسير العمل في استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء.

ووجه نائب المحافظ، بالإسراع في معدلات الإنجاز مع العمل في تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة مع المواطنين الراغبين في التصالح.

كما تابع نائب المحافظ، اجراءات تلقي طلبات التصالح في مخلفات البناء وسداد جدية التصالح نسبه ٢٥٪ من قيمة المخالفة.

وجه نائب المحافظ، للمعنين بسرعة حل أي مشكلة وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين.