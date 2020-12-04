إدارة ترامب ترفع دعوى ضد فيسبوك لتفضيلها العمالة المهاجرة على الأمريكيين

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعتين - 1:11 صباحًا, 4 ديسمبر 2020 م المناطق_الرياض رفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعوى ضد مؤسسة «فيسبوك» لتفضيلها العمالة المهاجرة على الأمريكيين، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

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