شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في العالم تتجاوز 64.54 مليون والوفيات حوالي 1.5 مليون والان نبدء بالتفاصيل

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 64.54 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و499 ألفا و37 حالة. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019. وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة الولايات 273482 13915357 المتحدة الهند 138648 9534964 البرازيل 174515 6436650 روسيا 41607 2375546 فرنسا 54140 2257331 المملكة المتحدة 60113 1674134 إسبانيا 45784 1665775 إيطاليا 58038 1664829 الأرجنتين 39156 1440103 كولومبيا 37117 1334089 - وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات 19 - العراق 12361 558767 30 - المغرب 6063 368624 31 - السعودية 5930 358102 39 - الأردن 2909 231237 42 - الإمارات 585 172751 49 - الكويت 884 143574 المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.

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