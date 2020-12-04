السعودية ترحب باعتزام واشنطن تصنيف الحوثيين منظمة "إرهابية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصف سفير السعودية بالأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، الإعلان المرتقب للولايات المتحدة الأمريكية بتصنيف الحوثي جماعة إرهابية بأنه خطوة إيجابية.

وقال سفير السعودية بالأمم المتحدة في تصريحات إعلامية، مساء الخميس، إن ممارسات مليشيا الحوثي الانقلابية سواء في الداخل اليمني أو خارجه تؤكد الطبيعة الإرهابية للمليشيات المدعومة من إيران.



وأوضح المعلمي، أن هجمات مليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية والمدنيين في الداخل تؤكد أنهم جماعة إرهابية.

وتابع سفير السعودية بالأمم المتحدة، أن ممارسات الحوثيين تؤكد أنهم إرهابيون، مشيرا إلى ابتزازهم المنظمات الدولية والإنسانية، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها.

وشدد المعلمي على تصدي المملكة العربية السعودية لسلوك إيران المدمر في المنطقة وأذرعها كمليشيا الحوثي الإرهابية.

وفي وقت سابق أمس الخميس، كشف مصادر مطلعة لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن عزم وزير الخارجية مايك بومبيو إعلان الحوثيين "منظمة إرهابية" خلال أيام.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن الأمم المتحدة وجهت نداءً لإدارة الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع بشأن الكارثة الإنسانية المحتملة في اليمن، وذلك قبل قرار متوقع بتسمية الحوثيين هناك "منظمة إرهابية".

فيما يستعد المسؤولون الأمريكيون لوقف محتمل لبرنامج المساعدات بقيمة 700 مليون دولار.

والسعودية التي تقود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، منذ أكثر من خمس سنوات، كانت قد صنفت الحوثيين منظمة إرهابية، وحثت واشنطن على فعل الأمر نفسه.