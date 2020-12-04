استقالة مسؤولة بالبيت الأبيض.. تعميق لجرح ترامب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وسائل إعلام أمريكية، الجمعة، استقالة مديرة الاتصالات بالبيت الأبيض أليسا فرح من منصبها في إشارة ضمنية إلى تأكيد خسارة الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات.

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن استقالة إليسا فرح التي تقلدت 3 مناصب رئيسية في إدارة ترامب، تؤكد اعتراف ترامب وفريقه بالخسارة في الانتخابات الرئاسية التي لا يزال ينكرها الرئيس الجمهوري ترامب

وعملت إليسا فرح في وقت سابق، متحدثة رسمية باسم وزير الدفاع، كما عملت كنائبة لمساعد وزير الدفاع وكانت المتحدثة الأساسية لشؤون الإعلام في البنتاجون.

كما عملت مسؤولة الإعلام مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في البيت الأبيض لمدة عامين، خلال الفترة 2017-2019.



"تخريب منظم"

وأمس الخميس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن النظام الانتخابي للولايات المتحدة يتعرض لـ"تخريب منظم"، متعهداً بالدفاع عن الدستور والقانون.

وأضاف ترامب: "سندافع عن نزاهة الانتخابات بالقتال من أجل احتساب كل صوت صحيح واستبعاد كل صوت باطل".



وتابع: "من المؤسف أننا في عام 2020 لا نملك وسيلة للتحقق من صحة الأصوات الانتخابية الواردة بالبريد".



وتعرض الرئيس الأمريكي لصدمة جديدة بعد إعلان سكرتير ولاية جورجيا الأمريكية، الأربعاء، أن عملية فرز الأصوات الانتخابية للمرة الثانية لم تسفر عن تغيير جوهري في النتائج النهائية.