شكرا لقرائتكم خبر عن لقاحات «كوفيد 19» قد تغير قواعد اللعبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبدى المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، هانز كلوج، تفاؤله بنجاعة لقاحات كورونا، قائلاً في إفادة صحفية أمس الخمس، إن الآمال في لقاحات «كوفيد 19» كبيرة للغاية، و«يحتمل أن تغير قواعد اللعبة»، في وقت أعلنت فيه العاصمة الروسية موسكو أن مراكز التلقيح ضد كورونا ستفتح أبوابها غداً السبت، حيث تعتبر روسيا رابع دولة من حيث عدد الإصابات، أما الولايات المتحدة فقد بدأت تشعر بالضغط على مستشفياتها بعد أن وصل عدد المصابين بكورونا إلى مئة ألف مصاب لأول مرة، وشددت ألمانيا القيود حتى العاشر من الشهر المقبل، حتى لا تفقد السيطرة على الوباء.

وتوقع المدير الإقليمي للصحة العالمية أن تكون إمدادات اللقاحات محدودة للغاية في المراحل المبكرة. وقال إن على الدول أن تقرر من يستحق التطعيم أولاً، على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية قالت في وقت سابق، إن هناك «إجماعاً متنامياً» على أن يكون أول من يتلقون التطعيم هم كبار السن، والأطقم الطبية، والمبتلون بأمراض مزمنة.

لكن كلوج قال أيضاً إنه يجب على الناس أن يظلوا حذرين، وأن يستمروا في اتخاذ الاحتياطات الأساسية. وصرح بأنه «لا تزال للفيروس القدرة على إحداث أضرار جسيمة ما لم نفعل كل ما في وسعنا لوقف انتشاره».

فتح مراكز

وفي موسكو، قال سيرجي سوبيانين، رئيس بلدية موسكو، إن العاصمة الروسية ستفتح المراكز الجديدة لإعطاء السكان لقاحها الجديد لمرض «كوفيد 19» غداً السبت، وسيكون المدرسون والأطباء والعاملون في الرعاية الاجتماعية أول من سيحصل عليه. وذكر سوبيانين في بيان على موقعه الإلكتروني، أن سكان موسكو سيكون باستطاعتهم التسجيل على الإنترنت للحصول على جرعة اللقاح اعتباراً من اليوم الجمعة.

مئة ألف مريض

وتتسارع دول العالم نحو أخذ اللقاحات على ضوء تزايد الإصابات، فقد أعلنت الولايات المتحدة أنه قد تخطى عدد المصابين فيها والذين يتعالجون في المستشفيات عتبة مئة ألف مريض، في حصيلة قياسية بحسب ما أعلن مرصد «كوفيد تراكينج برودجكت» المتخصص بتتبع الإصابات بالفيروس الفتاك. وقال المرصد، إنها المرة الأولى التي يتخطى فيها عدد حالات الاستشفاء عتبة المئة ألف».

إيطاليا.. تشديد التنقل

أما إيطاليا فقد أصدرت حكومتها مرسوماً يقضي بتشديد شروط التنقل في البلاد خلال احتفالات عيد رأس السنة، لاحتواء الوباء، وذكرت في المرسوم أنه «اعتباراً من 21 ديسمبر/كانون الأول وحتى 6 يناير/كانون الثاني، سيمنع التنقل بين أقاليم إيطاليا العشرين، إلا لأسباب صحية أو من أجل العمل.

ألمانيا.. تمديد الإغلاق

وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن الإجراءات السارية في سائر أنحاء البلاد لمكافحة جائحة كوفيد 19، بما في ذلك إغلاق والمطاعم والأماكن الثقافية، ستمدد حتى 10 يناير/كانون الثاني.

وقالت ميركل إن ألمانيا لا تزال «بعيدة جداً» عن الأرقام التي تصبو إليها للسيطرة على الجائحة، مشيرة إلى أنه في أنحاء عدة من البلاد «لا تزال حصيلة الوفيات اليومية مرتفعة كثيراً».

عزل عام في المجر

وفي المجر فرضت حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، إجراءات عزل عام جزئية قبل ثلاثة أسابيع لإبطاء وتيرة انتشار الفيروس، بما في ذلك حظر التجول وإغلاق المدارس الثانوية. ولا تزال المدارس الابتدائية مفتوحة على الرغم من مناشدات نقابة المعلمين للحكومة بإصدار أوامر بعطلة فورية في الشتاء.

وتسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة مليون و495 ألفاً، و205 أشخاص في العالم، منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور الوباء، فيما أصيب أكثر من 64 مليوناً و522 ألفاً، و200 شخص في العالم بالفيروس.