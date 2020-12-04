شكرا لقرائتكم خبر عن صعود كبار الدوري الأوروبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد أرسنال صدارته للمجموعة الثانية من الدوري الأوروبي لكرة القدم"يوروبا ليغ" بعد فوزه الكبير على رابيد فيينا 4-1 على ستاد الإمارات الذي شهد عودة الجماهير إلى الملاعب الإنجليزية لأول مرة منذ 9 أشهر.

وكان أرسنال ضمن صعوده إلى دور ال16 منذ الجولة الماضية،لكنه بفوزه على رابيد فيينا ضمن صدارة مجموعته برصيد 15 نقطة.

وتواجد في مدرجات ملعب "الإمارات" 2000 متفرج، بعدما غابت الجماهير عن الملاعب الإنجليزية منذ منتصف مارس/آذار الماضي، بعد انتشار فيروس كورونا.

وسمحت السلطات البريطانية مؤخراً باستضافة ملاعب المدن الواقعة ضمن التصنيف الوبائي الثالث، باستضافة ما مجموعه ألفي متفرج خلال المباريات، فيما يأمل مسؤولو الأندية في السماح لهم باستضافة حوالي 20 ألف متفرج في المراحل الأخيرة من الموسم.

كما تأهل إلى دور ال16 ميلان الإيطالي وليل الفرنسي عن المجموعة الثامنة،بعد فوز ميلان على سلتيك الأسكتلندي بعد " ريمونتادا " مميزة.

وتقدم سلتيك 2-0 في أول 14 دقيقة ،لكن ميلان رد بأربعة أهداف عبر التركي هاكان تشالهانوجلو ( 24) وصامويل كاستييخو (26)وينس بيتر هاوجي(50) وإبراهيم دياز(82).

من جهته، فاز ليل على سبارتا براغ التشيكي 2-1،ليتصدر المجموعة الثامنة برصيد 11 نقطة مقابل 10 لميلان.

وحجز توتنهام الإنجليزي مقعده في دور ال16 بعد تعادله مع مضيفه لاسك لينز النمسوي 3-3 ضمن المجموعة العاشرة، وسجل الويلزي غاريث بيل أحد أهداف النادي اللندني،ليعود للتهديف في صفوفه في المسابقات الأوروبية، منذ تسجيله "هاتريك" في شباك إنتر ميلان على ملعب سان سيرو في أكتوبر 2010، أي منذ 10 أعوام و44 يومًا.

ورفع توتنهام رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة العاشرة، وبقي رويال انتويرب البلجيكي في الصدارة برصيد 12 نقطة.

كما تأهل روما الإيطالي بفوزه على يونغ بويز السويسري 3-1،وريد ستار بلغراد الصربي وهوفنهايم الألماني ودينامو زغرب الكرواتي وليستر سيتي الإنجليزي وسبورتينغ براغا البرتغالي،في حين بقي نابولي الإيطالي الوحيد بين الكبار الذي لم يضمن صعوده بعد تعادله مع الكمار الهولندي 1-1.