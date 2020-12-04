موسكو تسجل 77 حالة وفاة جراء فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ ش أ):
أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة كورونا في موسكو أن العاصمة الروسية سجلت 77 وفاة جديدة بين المصابين بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية .
وأشارت بيانات المركز إلى أن إجمالي عدد المتوفين بفيروس كورونا في موسكو بلغ 9203 أشخاص.. حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء اليوم الخميس.
وسجلت موسكو أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في روسيا، بأكثر من 625 ألف حالة منذ بدء انتشار الوباء وبلغ عدد المتعافين في العاصمة نحو 472 ألف شخص.
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