صور.. الأقصر تستضيف ورشة عمل لتدريب "النحالين" في صعيد مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

شهدت محافظة الأقصر، انعقاد ورشة العمل لمشروع PLANT-B ، تحت رعاية المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، وبمشاركة هيئة البريما ومركز البحوث الزراعية لتدريب "النحالين" في صعيد مصر، وذلك تحت عنوان "تربية ملكات نحل العسل والأهمية الاقتصادية للنحل" بالأقصر.

حضر المؤتمر اللواء دكتور عماد ابو العزائم السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر نائبا عن محافظ الأقصر، والدكتور هاشم محمد نائبًا عن رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور أحمد عبد المجيد مدير معهد وقاية النباتات، وعدد من علماء بحوث النحل في مصر.

شرحت مديرة المشروع الدكتورة سعاد شعيرة الأستاذة بقسم المكافحة الحيوية، أهداف المشروع ومنها التعريف بالتنمية الاقتصادية للنحل، وزيادة كفاءة النحال المصري في تربية النحل بالإضافة إلى المعوقات التي تواجه تربية النحل في صعيد مصر وكيفية مواجهتها.

كما أوضح اللواء دكتور عماد ابو العزايم، أن محافظة الأقصر تدعم كل المؤتمرات العلمية التي تقام في الأقصر، مضيفا أن المحافظة مستعدة لمساعدة الشباب المتقدمين لإقامة مشروعات زراعية وخاصة في صناعة نحل العسل لأن محافظة الأقصر تمتاز بالتنوع النباتي لجوها الدافئ.

اختتمت الورشة بعقد عدد من المحاضرات من علماء مركز البحوث الزراعية بقسم النحل وتعليم النحالين تربية ملكات النحل ومقاومة أمراض وآفات النحل باستخدام طرق المكافحة المتكاملة التي تهدف إلى تحقيق منتج صحي آمن خالي من متبقيات المبيدات، يتضمن اللقاء زيارة حقلية وتدريب عملي للمربين وجولة سياحية.