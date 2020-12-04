بومبيو يستعد لإعلان الحوثيين «منظمة إرهابية»

سيف اليزيد - عواصم (وكالات)

أفادت مصادر أميركية بأن وزير الخارجية، مايك بومبيو، قد يعلن في وقت لاحق من هذا الأسبوع ميليشيات الحوثي «منظمة إرهابية». وبحسب المصادر، فإن بومبيو يضع اللمسات الأخيرة على تصنيف الجماعة المدعومة من إيران على أنها منظمة إرهابية أجنبية.

وتحدثت صحيفة «واشنطن بوست» عن أن إعلان ميليشيات الحوثي جماعة إرهابية يأتي في إطار سياسة الضغط القصوى التي تواصل إدارة الرئيس دونالد ترامب اتباعها في التعامل مع إيران، إضافة لفرض محتمل لمزيد من العقوبات خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان مستشار الأمن القومي الأميركي، روبرت أوبراين، أعلن قبل نحو أسبوع، أن خيارات الولايات المتحدة مفتوحة للتعامل مع ميليشيات الحوثي في اليمن. وأضاف في حديث للصحافيين خلال زيارته إلى الفلبين أن واشنطن تدرس بشكل دائم تصنيف الحوثي جماعة إرهابية.

وانتقد المسؤول الأميركي ميليشيات الحوثي لفشلها في الانخراط في المفاوضات وإبداء النية السليمة من أجل إنهاء الصراع في اليمن، مضيفاً أن واشنطن كانت طيلة الفترة الماضية تراقب الوضع عن كثب، كما أعلن عن أنه سيكون قرار تصنيف الحوثيين هذا على جدول أعمال الرئيس ترامب خلال المدة المتبقية له في الإدارة.

يشار إلى أن وسائل إعلام محلية، كانت قد أشارت سابقاً إلى أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تستعد لتصنيف ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية قبل مغادرة الرئيس منصبه في يناير القادم.

وفي سياق متصل، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أمس، إنه لم يعد مقبولا تجاهل المجتمع الدولي لممارسات الميليشيات الحوثية وعقيدتها المتطرفة وشعاراتها العنصرية ونشرها ثقافة العنف والكراهية التي لا تقل فظاعة عن «داعش» و«القاعدة». وقال في سلسلة من التغريدات على حسابه في تويتر، إن «المجتمع الدولي مطالب بالقيام بمسؤولياته في تصنيف ميليشيات الحوثي جماعة إرهابية تلبية لدعوات اليمنيين، والتزاما بواجباته في صيانة الأمن والسلم الإقليمي والدولي، والحيلولة دون تحويل اليمن منطلقا لنشر الفوضى والإرهاب». وأرفق الإرياني مع تغريداته عدة مقاطع من فيلم قصير، من إنتاج مركز سبأ الإعلامي في مدينة مأرب، وقال إنه يبرز حجم المأساة الإنسانية التي خلفها انقلاب ميليشيات الحوثي ومعاناة ملايين النازحين في الداخل والخارج والمعدلات غير المسبوقة للفقر والبطالة.