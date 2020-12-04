ترامب ماضٍ في تنفيذ وعوده قبل تسليم السلطة

سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

يمضي الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب قدماً في تنفيذ بعض وعوده قبل تسليم السلطة للرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير المقبل، ومن بينها خفض عدد القوات الأميركية في أفغانستان إلى 2500 جندي، وتشديد السياسات الأميركية تجاه الصين.

وأعلن أرفع جنرال في البنتاجون، أمس، أن الجيش الأميركي سيمضي قدماً في تنفيذ أوامر الرئيس دونالد ترامب بخفض عدد قواته في أفغانستان إلى 2.500 جندي بحلول منتصف يناير، ولكنه وصف الوضع على الأرض هناك بأنه «مأزق استراتيجي».

وقال رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي، الذي عارض سابقاً تقليص القوات الأميركية في أفغانستان، والتي يقدر عديدها بنحو 4.500 جندي حالياً إن بلاده: نجحت «إلى حد كبير» في هدفها الأساسي بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، وهو ضرب تنظيم «القاعدة».

وأوضح أن الولايات المتحدة ذهبت إلى أفغانستان عام 2001 لضمان أن لا تصبح هذه البلاد ثانية معقلاً «للإرهابيين» لشن هجمات انطلاقاً منها ضد أهداف تابعة للولايات المتحدة.

وتابع ميلي، خلال لقاء افتراضي نظمه معهد «بروكينجز»: «كنا على الأقل حتى اليوم ناجحين في منع هذا من أن يحدث ثانية إلى حد بعيد».

وقال: «نعتقد أنه الآن بعد 20 عاماً، بعد عقدين من الجهد المستمر هناك، حققنا جزءاً يسيراً من النجاح».

وأشار الجنرال الأميركي إلى أنه كان من الواضح في السنوات الخمس أو السبع الماضية أن الوضع على الأرض تحول «مأزقاً استراتيجياً»، فلا قوات الحكومة الأفغانية قادرة على الحسم ولا متمردو «طالبان».

وقال: «إن الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب بطريقة تتوافق مع الاحتياجات الأمنية الأميركية هي من خلال تسوية بين كابول وطالبان يتم التوصل إليها عن طريق التفاوض».

وأوضح أنه مع استمرار المفاوضات الحالية للوصول إلى اتفاق سلام، قررت إدارة ترامب خفض عدد الجنود، الذي كان نحو 13 ألفاً قبل عام إلى 2.500 بحلول 15 يناير.

ولفت إلى أن هذا المستوى يسمح للولايات المتحدة بالاحتفاظ «بقاعدتين» رئيسيتين، والعديد من القواعد الأصغر المخصصة للأقمار الاصطناعية.

وذكر أن الجيش الأميركي سيستمر كذلك في مهمتيه الأساسيتين: مساعدة قوات الأمن الأفغانية المنخرطة في صراع ضد مسلحي «طالبان» وتنفيذ عمليات لمكافحة الإرهاب ضد تنظيمي «داعش» و«القاعدة».

غير أن ميلي لم يكشف عن القواعد التي ستُغلق أو القدرات التي ستتأثر بعد سحب ألفي جندي من البلاد.

وأوائل نوفمبر أقال ترامب وزير الدفاع مارك إسبر، الذي عارض تسريع جدول انسحاب القوات، واستبدله بمستشاره في البيت الأبيض كريس ميلر، الذي يدعم خطط الانسحاب.

وقال ميلي: «نحن بصدد تنفيذ هذا القرار الآن، وما سيحدث بعد ذلك سيكون رهن الإدارة الجديدة»، في إشارة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن، الذي سيتولى منصبه في العشرين من يناير. وأضاف: «سنكتشف ذلك في 20 يناير وما بعده».

وفي غضون ذلك، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أمس، أن إدارة ترامب أصدرت قواعد جديدة تفرض قيوداً على سفر أعضاء الحزب الشيوعي الصيني وعائلاتهم إلى الولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر مطلعة، أن السياسة الجديدة تحدد شهراً كحد أقصى لصلاحية تأشيرات السفر لأعضاء الحزب وعائلاتهم والدخول بها مرة واحدة فقط.

وقالت الصحيفة إن أعضاء الحزب كانوا يستطيعون في السابق الحصول على تأشيرات لزيارة الولايات المتحدة، مثل غيرهم من المواطنين الصينيين، لمدة تصل إلى عشرة أعوام.