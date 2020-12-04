مديرة ​الاتصالات​ في ​البيت الابيض​ تستقيل من منصبها

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البيت الأبيض
تقدمت مديرة الاتصالات في البيت الابيض أليسا فرح اليوم الجمعة باستقالتها من منصبها. وتبدو أسباب الاستقالة غير واضحة حتى الآن.
ويذكر أن جيمس أندرسون وكيل البنتاغون لشوون السياسة، استقال سابقاً من منصبه بعد اشتباك مع البيت الأبيض، ما أثار مخاوف من أن هناك عملية تطهير لمسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية بعد الانتخابات.
واستقال أندرسون بعد خلاف حاد مع مكتب شؤون الموظفين بالبيت الأبيض، و قد توقع مسؤولون دفاعيون حاليون ومسؤول دفاعي سابق، أن يكون أندرسون أول مغادرين في أعقاب طرد إسبر.
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