شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. 432 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 432 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ووفاة 19 حالة جديدة. وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 117156 حالةً من ضمنهم 103082 حالة تم شفاؤها، و 6713 حالة وفاة.

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