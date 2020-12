شكرا لقرائتكم خبر عن خلال يوم واحد.. تركيا تسجل أكثر من 32الف إصابة و 187 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت تركيا 32الف و381 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، خلال الـ24 ساعة الماضية ، وفقا لبيانات اصدرتها وزارة الصحة اليوم الخميس.

Turkey registered 32381 more coronavirus infection cases over the past 24 hours, according to the Health Ministry data released Thursday.

وبحسب البيانات، التي اوردتها وكالة الأناضول للأنباء التركية، رفعت حالات الجديدة العدد الإجمالي للمصابين إلى 520الف و.167

The new cases raised the overall patient count to .167,520

واشارت البيانات إلى تعافى ما يصل إلى 4190 مريضا خلال اليوم الماضي ، ليرتفع العدد إلى 418331 ، بينما ارتفع عدد الوفيات إل14 الف و316 ، مع تسجيل 187 حالة وفاة جديدة.

As many as 190,4 patients recovered over the past day, bringing the tally to ,331,418 while the death toll rose to ,316,14 with 187 additions.

واوضحت البيانات أنه تم إجراء أكثر من 187 الف و518اختبار للكشف عن مرض كوفيد 19- الذي يسببه فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد ، مما رفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 14ر19مليون.

More than 518,187 COVID19- tests were conducted across the country, pushing the total to over 14.19 million. يبلغ عدد المرضى في حالة حرجة الآن 5آلاف و.611

he number of patients in critical condition now stands at .611,5