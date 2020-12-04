شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل: إصابات كورونا تقترب من 6.5 مليون والان نبدء بالتفاصيل
وتشير بيانات الوزارة إلى أن مجمل إصابات كورونا في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية بلغ ستة ملايين و487084 حالة منذ ظهور الوباء هناك.
وتوضح البيانات كذلك أن عدد الوفيات الرسمي ارتفع إلى 175270 حالة. والبرازيل ثالث أكبر دول العالم من حيث نطاق انتشار الفيروس بعد الولايات المتحدة والهند.
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