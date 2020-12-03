شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز 272 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ارتفع إلى 13 مليونا و822249 حالة، بزيادة 196227 إصابة عن الحصيلة السابقة.

وأضافت أن عدد الوفيات زاد إلى 272525 بعد تسجيل 2762 وفاة جديدة.

وأعلنت المراكز حصيلتها لإصابات كوفيد-19 حتى الرابعة عصر أمس بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بحصيلتها السابقة التي نشرتها قبل ذلك بيوم.

ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.