شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز 272 ألفا والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت أن عدد الوفيات زاد إلى 272525 بعد تسجيل 2762 وفاة جديدة.
وأعلنت المراكز حصيلتها لإصابات كوفيد-19 حتى الرابعة عصر أمس بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بحصيلتها السابقة التي نشرتها قبل ذلك بيوم.
ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.
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