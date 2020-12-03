نائبة بايدن تختار فريقها الجديد من المساعدين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن فريق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الانتقالي تعيين نائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس، هارتينا فلورنوي، لتكون كبيرة موظفيها.

أعلن فريق بايدن الانتقالي اليوم، الخميس، عن تعيين نائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس، هارتينا فلورنوي، رئيسة موظفي الرئيس السابق بيل كلينتون، لتكون كبيرة موظفيها القادمة.

ستنضم إلى فلورنوي، التي عملت أيضًا في الاتحاد الأمريكي للمعلمين، ثاني أكبر نقابة للمعلمين في البلاد، السفيرة نانسي مكيلداوني التي ستتولى منصب مستشارة للأمن القومي وروهيني كوسوغلو كمستشارة للسياسة المحلية.

وقالت هاريس في بيانها: "سيتعاون أعضاء الفريق الذين تم اختيارهم اليوم مع بقية أعضاء فريقي للسيطرة على هذا الفيروس، وفتح اقتصادنا بصورة مسؤولة واستعادة بلادنا دورها القيادي على الساحة العالمية".

عملت ميكلداوني سفيرة للولايات المتحدة في بلغاريا، على الرغم من أنها خدمت وزارة الخارجية في بعثات في تركيا وأذربيجان.

كانت كوسوغلو تعمل مستشارة أولى لهاريس في فريق بايدن-هاريس الانتقالي؛ وشغلت قبل ذلك، منصب كبير موظفي هاريس خلال عضويتها في مجلس الشيوخ.

وسينضم الأعضاء الجدد في الفريق إلى جين أومالي ديلون، مديرة حملة بايدن منذ مارس، ستعمل نائبة لكبير موظفي بايدن تحت قيادة رون كلاين، الذي أعلن بايدن سابقًا أنه سيكون كبيرا للموظفين. وستيف ريتشيتي، الذي كان بجانب بايدن منذ عام 2012، ليعمل كمستشار لبايدن.

وكذلك مايك دونيلون، كبير استراتيجي حملة بايدن، في عام 2020 لينضم إلى مستشاري بايدن، وأنتوني برنال، الذي كان نائبا لمدير الحملة ورئيس موظفي جيل بايدن ليعمل كمستشار للسيدة الأولى القادمة.

واختار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عددا من السيدات للانضمام لفريقه للسياسة الاقتصادية، من بينهم رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي السابقة جانيت يلين كوزيرة للخزانة، ليفرد الساحة للتنوع وللتركيز على التعافي من جائحة كورونا.

وقال بايدن إنه سيرشح والي آدييمو نائبا ليلين في الخزانة. وكان آدييمو نائبا لمستشار الأمن القومي في عهد الرئيس باراك أوباما ثم تولى رئاسة مؤسسة أوباما التي تشرف على التخطيط لمكتبة الرئيس الديمقراطي السابق.

وتم ترشيح نيرا تاندن، المديرة التنفيذية لمركز التقدم الأمريكي للأبحاث، لرئاسة مكتب الإدارة والموازنة. وساعدت تاندن إدارة أوباما في وضع برنامج أوباما كير للرعاية الصحية الذي سعى الجمهوريون لتنحيته جانبا.

وستكون تاندن أول سيدة من أصحاب البشرة السمراء تقود مكتب الإدارة والموازنة إذا تم التصديق على تعيينها.

واختار بايدن سيسيليا راوس، وهي اقتصادية تدير كلية برنستون للشؤون العامة والدولية، لرئاسة مجلس المستشارين الاقتصاديين. وكانت عضوا في المجلس في عهد أوباما في الفترة من 2009 إلى 2011.

وستنضم للمجلس هيذر بوشي، وهي اقتصادية شاركت في تأسيس مركز واشنطن للنمو المنصف وتركز في عملها على الفوارق الاقتصادية.