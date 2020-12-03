إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 64.6 مليون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم ليتجاوز 6ر64 مليون حتى ظهر أمس الخميس.



وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، ووكالة بلومبرغ للأنباء عند الساعة 12:31 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 64 مليونا و615 ألفا و624 حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد الوفيات بلغ مليوناً و495 ألفا و311.

كانت البيانات التي نشرت على موقع جامعة هوبكنز، عند الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش، قد أشارت إلى أن إجمالي الإصابات وصل إلى 64 مليونا و508 آلاف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين اقترب من 5ر41 مليون، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و492 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك وألمانيا وبولندا وإيران وبيرو.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.