دولة الإمارات: القضية الفلسطينية على رأس أولويات سياستنا الخارجية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، أن القضية الفلسطينية على رأس أولويات سياساتها الخارجية، وضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.



وقالت بيان للسفير لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، إن بلادها تدعو إلى تكثيف العمل لإنهاء الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.

وجدد البيان الذي تم إلقائه أمام المناقشة التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، موقف الإمارات "غير المتواني عن تلبية المبادرات الدولية العادلة والعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لإيجاد حل للقضية الفلسطينية وبما يلبي التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني".

واقتبست السفيرة لانا زكي نسيبة، بعض ما جاء في الرسالة التي وجهها أمس الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات إلى الأمم المتحدة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: " تكرر دولة الإمارات، حكومةً وشعباً، التأكيد على التزامها الدائم والتاريخي تجاه دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في نيل كافة حقوقه المشروعة أسوة بكافة الشعوب وتماشياً مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وقالت "إنه في الوقت الذي تشهد به منطقة الشرق الأوسط العديد من النزاعات والأزمات التي أنهكت الشعوب، بما فيها انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، تفاقمت التحديات بات حتميا على المجتمع الدولي السعي لإيجاد حلولٍ دائمة لهذه الأزمات عبر إعادة التفكير في النُهُج السابقة واتخاذ خطوات جديدة لإرساء الاستقرار والسلام في المنطقة".

وشددت على أنه وكخطوة أساسية بهذا الاتجاه، ينبغي تكثيف العمل لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

وأكدت أن دولة الإمارات تولي القضية الفلسطينية اهتماما كبيرا ووضعتها على رأس أولويات سياساتها الخارجية.

وجدد تأكيد أن دولة الإمارات: " لن تتخلى عن موقفها الراسخ الذي يتماشى مع الموقف العربي في دعم قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية".

وأكدت أن تحقيق ذلك يتطلب بذل الجهود ودعم المبادرات التي تهدف إلى خلق بيئة مناسبة لتحقيق السلام وإقامة حل الدولتين.

وتطرقت إلى النجاح الذي حققته الجهود السياسية والدبلوماسية الحثيثة التي بذلتها دولة الإمارات خلال الشهور الماضية بما في ذلك توقيعها للاتفاق الابراهيمي للسلام، والذي أسهم في الدفع باتجاه تجميد ضم أراضي فلسطينية، استجابة للنداءات المتكررة للمجتمع الدولي لحماية آفاق السلام.

كما أكدت في ذات السياق، ضرورة وقف الممارسات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك بناء وتوسيع المستوطنات وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة في مدينة القدس وهدم الممتلكات واستمرار الحصار على غزة.

وحول الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية، عبرت السفيرة لانا زكي نسيبة عن قلق دولة الإمارات إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والصحية في الأراضي الفلسطينية خاصة مع انتشار الجائحة.