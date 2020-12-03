شكرا لقرائتكم خبر السعودية تؤهل الأيتام وتوزع 40 طن أغذية في مأرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 40 طنا و232 كجم من السلال الغذائية للنازحين من محافظة صعدة إلى مديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 2.256 فردا.

وفي الإطار نفسه، واصل المركز تنفيذ مشروع (مهارتي بيدي 2) لتحسين سبل العيش للأيتام ومعيلات الأسر في محافظة مأرب، حيث واصل 62 مستفيدا تدريباتهم في مجال التمديدات الكهربائية على مدى 160 ساعة تدريبية في المعهد المهني الصناعي بمأرب، تشمل الجانب النظري والعملي.

يذكر أن مشروع (مهارتي بيدي) النسخة الثانية يهدف إلى إيجاد فرص اقتصادية للأيتام ومعيلات الأسر من خلال تدريب 500 مستفيد في 8 مجالات مهنية هي: الخياطة والتطريز، الكوافير، صناعة المعجنات، التمديدات الكهربائية، صيانة الجوال، إلى جانب البيطرة والثروة الزراعية الحيوانية. ينتهي بصرف منح للمتدربين لإنشاء مشاريع صغيرة لهم.

ووزع المركز أمس 2.300 كرتون من التمور للأسر النازحة والمتضررة في محافظتي مأرب والضالع، منها 1.000 كرتون في مأرب استفاد منها 1.000 أسرة، و1.300 كرتون تمور في مديرية الضالع.