الحوثيون ينهبون نفط اليمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت ميليشيات الحوثي الإرهابية اتخاذ إجراءات خصخصة القطاعات الوطنية التابعة للدولة اليمنية لصالح قيادات حوثية بارزة، بهدف نهب أموال الدولة وتكوين ثروة لصالح الطائفة الموالية لإيران.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي «إن ميليشيات الحوثي بدأت إجراءاتها لتأسيس كيان جديد لإدارة الموارد النفطية والمعدنية، بدلا عن شركة النفط الحكومية القائمة».

وحسب المشروع، ستضم الشركة المقترحة كافة القطاعات النفطية الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين، وقالت الميليشيات في اجتماعها «إن الشركة ستمثل نقلة نوعية في قطاع التعدين واستخراج الثروة المعدنية وقيمة مضافة في الاقتصاد القومي».

وأكد وزير النفط والمعادن في حكومة الحوثيين، غير المعترف بها، أن هذه الشركة تأتي في إطار توجيهات زعيم الميليشيات للاستثمار في الجانب المعدني.

من جهة أخرى، أكد وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر على أن وزارته وثقت أكثر من 74 قتيلا من المدنيين سقطوا بقذائف وقناصة ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، أغلبهم من النساء والأطفال في مدينة الحديدة، خلال أسبوع. وأشار في حديث صحفي إلى أن الاستهداف الممنهج لميليشيات الحوثي الموالية لإيران خلف العشرات من الضحايا وسط صمت من المنظمات الحقوقية.

من جهته، دان وزير الإعلام معمر الإرياني استمرار قصف ميليشيات الحوثي منازل المدنيين في أحياء المفتش بعصيفرة والبعرارة وجبل جرة والأربعين بمدينة تعز، وأكد على أنها تواصل قصف الأحياء المكتظة بالسكان بشكل عشوائي وقتل المدنيين من النساء والأطفال بدم بارد، إلى جانب الحصار الذي تفرضه على المدينة منذ خمسة أعوام في جريمة حرب وجريمة مرتكبة ضد الإنسانية.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والمبعوث الخاص لليمن مارتن جريفيث بالقيام بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في وقف الجرائم النكراء لميليشيات الحوثي بحق المدنيين، والضغط عليها لرفع الحصار عن محافظة تعز تنفيذا لبنود اتفاق ستوكهولم.

ميدانيا تمكنت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية بإسناد مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية من السيطرة على سلسلة جبال طهيف الاستراتيجية، شمال غرب مأرب، إثر معارك عنيفة، وقال العميد عبده المخلافي قائد اللواء 22 مشاة، «إن قوات الجيش حررت السلسلة الجبلية المطلة على وادي السلام في مديرية رغوان شمال غرب مأرب، بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي الإرهابية كبدت إثرها الميليشيات خسائر فادحة، فيما دمرت مدفعية الجيش عددا من آليات الميليشيات».

وأشار العميد المخلافي إلى أن ميليشيات الحوثي باتت ضعيفة جدا، وتتقهقر كل يوم، مؤكدا على أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة، وسيتم اجتثاث الميليشيات وتحرير صنعاء.

إلى ذلك شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات عنيفة على مواقع ميليشيات الحوثي في شرق مدينة الحزم بالجوف، واستهدفت الغارات تعزيزات حوثية شرق المدينة، ورتلا حوثيا مكونا من عربات عسكرية وعدد من الأطقم، وتم تدميرها بالكامل.

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