تعويضات لبنانية لضحايا تفجير مرفأ بيروت

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وذكرت (الوكالة الوطنية للإعلام) أن القانون يمكن الذين أصيبوا بإعاقة جراء الانفجار من الاستفادة من التقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومن القانون المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الإضافية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع الرئيس اللبناني ميشال عون أمس قانونا يرمي إلى إعطاء تعويضات ومعاشات لذوي الضحايا في تفجير مرفأ بيروت.وذكرت (الوكالة الوطنية للإعلام) أن القانون يمكن الذين أصيبوا بإعاقة جراء الانفجار من الاستفادة من التقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومن القانون المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الإضافية.

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