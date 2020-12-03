شكرا لقرائتكم خبر عن قطـر تـهـرب مـن انتهاكاتهـا وتـزعـم «احتـرام حقـوق الإنـسـان» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحاول قطر مجابهة سيل الشكاوى من انتهاكات لحقوق الإنسان، بالهروب إلى الأمام، وادعاء أنها «ملتزمة بالقوانين والمواثيق»، في وقت تجمع فيه المنظمات الحقوقية العربية والعالمية مزيداً من الحقائق التي تدين الدوحة، في حين صعدت المعارضة التركية لهجتها، وبدأت تطالب بمحاسبة الرئيس رجب طيب أردوغان لخيانته تركيا لصالح الدوحة.

وتفضح الشهادات والشكاوى من وضع مأساوي يواجه فئات وشرائح من قطريين وأجانب، ادعاء مندوبة الدوحة في الأمم المتحدة أن بلادها «تدافع عن حقوق الإنسان»، بينما وثقت المنظمات الحقوقية العالمية، على مدار السنوات الماضية، جرائم وانتهاكات جسيمة تستوجب المساءلة، خصوصاً ما يتعلق بالعمال الأجانب.

اعتداء على عامل هندي

ومؤخراً، كشفت صحيفة «إنديا توداي» الهندية، عن أن أحد أصحاب الأعمال في قطر، أطلق الرصاص صوب عامل هندي طلب منه الحصول على إجازة لزيارة أسرته في مدينة بيهار الهندية، مشيرة إلى أن أسرة المصاب طالبت السلطات القطرية بدفع تعويض مالي للعامل، فيما قالت صحيفة واشنطن بوست في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني، إن أوضاع العمالة في قطر صعبة للغاية، لافتة إلى أن الدوحة تعرضت لانتقادات لاذعة من جماعات حقوق الإنسان بشأن ظروف العمال المهاجرين المشاركين في المشروعات الإنشائية استعداداً لاستضافة مونديال 2022.

وأوضح التقرير، أن هؤلاء العمال هم ضحايا أرباب العمل ويتمتعون بحماية عمالية ضئيلة، كما يُطلب من العديد من العمال المهاجرين تسليم جوازات سفرهم طوال مدة إقامتهم ويجب أن يظلوا في حظوة أصحاب العمل للحفاظ على الإقامة القانونية، وهو وضع يخلق فرصاً كبيرة للاستغلال.

7 سنوات من الانتهاكات

ومنذ أكثر من 7 سنوات، وقطر تشهد تحقيقات دولية بشأن حقوق العمالة التي تتولى منشآت كأس العالم 2022، وسط دعوات حقوقية لتجريد الدوحة من استضافة الفعالية العالمية، بسبب الانتهاكات المتواصلة بحق العمال الأجانب.

وفي وقت سابق من العام الجاري، كشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم، عن إصابة آلاف العمال بفيروس كورونا، لغياب الوقاية الواجب توفرها.

ولم تكن الدوحة لتعلن عن هذه الإصابات لولا انتشار تقارير لصحف أجنبية أسهبت في الحديث عن الوضع الصعب الذي تعيشه العمالة الأجنبية هناك.

وفي سياق متصل، فضح تقرير لمنظمة العفو الدولية في 20 أكتوبر، المعاملة السيئة التي تتلقاها عاملات المنازل الأجنبيات في قطر، وأكد أنهن يعانين ظروف عمل شديدة القسوة، وبعضهن تعرضن للضرب والتحرش. واستند التقرير إلى لقاءات أجرتها المنظمة مع 105 نساء، حيث قال نحو 85% إنهن نادراً ما يحصلن على أيام راحة أو لا يحصلن على الإطلاق، وإن أرباب عملهن يحتفظون بجوازات سفرهن.

غضب تركي على أردوغان

على صعيد آخر، اتهم رئيس حزب «المستقبل» التركي، أحمد داود أوغلو، رئيس بلاده رجب طيب أردوغان، ب«خيانة الأمانة»، مطالباً إياه «بالعودة إلى رشده» من علاقته المستمرة مع أمير قطر تميم بن حمد. وقال رئيس الوزراء الأسبق في مقطع فيديو نشره على «تويتر» إن «أردوغان خان الأمانة، على خلفية بيع 10% من بورصة إسطنبول إلى قطر، لإنقاذ الاقتصاد التركي» مطالبا إياه «بالعودة إلى رشده».

وفي إشارة إلى حجم الدمار الذي لحق بالاقتصاد التركي، تابع داود أوغلو تصريحاته «لا يمكنك العثور على غطاء لهذا الحطام يا سيد أردوغان، هذا البلد ليس البورصة الخاصة بك ولا السوق الخاصة بك، ولا متجرك، تركيا دولة تعيش بها أمة، أمة تتكون من الشرفاء». وقال إنه «لا يمكن مسامحة أردوغان على ما فعل ولا أحد يستطيع أن ينجو من هذا الدمار الذي لحق بالبلاد من خلال طلب العفو والمغفرة، فأولئك الذين يضرون هذا البلد سيحاسبون».