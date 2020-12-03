شكرا لقرائتكم خبر عن رمز الاعجاز والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بيتين من الشعر على صفحته على «تويتر» قال فيهما:

كأنّك تساءل من ورا كل الانجاز

وعن المنظر الخلاّب انا وين انا كنت

وكأنها تقول : الله يا رمز الاعجاز

أنا ما صنع مجدي على الأرض غير انت

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