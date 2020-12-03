شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل فنان كوميدي أمريكي بـ «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي فنان كوميدي أمريكي في مدينة لوس أنجلس، بعد يومين فقط، من بدء توثيق معاناته مع فيروس «كورونا» الذي أصاب ملايين الأشخاص في الولايات المتحدة.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن جو إل شولو الذي يبلغ 35 عاماً، أقر في مقطع فيديو، بأن الفيروس ليس مزحة، في إشارة إلى بعض الأشخاص الذين يشككون في شراسة المرض.

وتحدث الراحل عن اكتشاف الإصابة بالفيروس، لاسيما أنه من ذوي المخاطر المرتفعة، لأنه يعاني أصلاً من اضطرابات صحية أخرى.

وأقر الكوميدي بأنه لم يكن يعتقدُ أن «كورونا» ليس خطيراً، لكن تجربته الخاصة جعلته يقف على حقيقة مغايرة.

وأوضح الراحل: عندما كنت أصغي إلى الناس وهم يتحدثون عن «كورونا»، كنت أشك في خطورته.

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