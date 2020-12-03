صور.. سكرتير عام مساعد أسوان يدشن مشروع استبدال "سيارات الكبود"

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

دشن العميد أيمن رضا، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، اليوم الخميس، دفعة جديدة ضمن مشروع إحلال سيارات "البيك أب" المعروفة باسم "الكبود" بسيارات "ميكروباص" جديدة.

وأوضح السكرتير العام المساعد، أن السيارات الجديدة تعمل بأرقام اللوحات المعدنية ذاتها، ووفقاً لقواعد قانون المرور ولائحته التنفيذية.

وقال العميد أيمن رضا، إن الدفعة الجديدة تضمنت 12 سيارة ميكروباص، بتمويل من البنك الزراعي المصري، يجري تشغيلها في خطوط سير داخلية بمدينة أسوان، ومنها اتجاه "النفق / المحمودية"، بالإضافة إلى بعض الخطوط الداخلية بمركز إدفو.

وأكد السكرتير العام المساعد، على أهمية المشروع ودوره في تفريغ المدينة من المظاهر غير الحضارية وتوفير وسائل مواصلات آدمية وآمنة للركاب، مشيدًا بالبنك الزراعي المصري ومشاركته الرائدة لمساندة الجهود التنفيذية للارتقاء بالمستوى الحضاري لأسوان.

وناشد أيمن رضا أصحاب سيارات البيك آب، بالاستفادة من التسهيلات العديدة التي يقدمها البنك الزراعي لإحلال سيارات الكبود بسيارات ميكروباص جديدة بمقدم 15% من قيمة السيارة الجديدة وبفائدة 7.5% على أن يجري سداد باقي المبلغ بالتقسيط على مدار 5 سنوات، والقسط الشهرى شامل التأمين على السيارة ضد الحوادث والسرقة والحريق فترة الـ5 سنوات، ومدة سماح 3 شهور.

وأوضح السكرتير العام المساعد، أنه جرى التنسيق بين المحافظة والبنك الزراعي المصري لتمويل عمليات الإحلال بنسبة 75% وتوفير سيارات الميكروباص الجديدة، إذ أن إجراءات الإحلال لسيارات الكبود متاحة لكافة خطوط السير من خلال قيام مالك السيارة بالتواصل مع إدارة المواقف بديوان عام المحافظة لإنهاء كافة الإجراءات بسهولة كاملة ليساهم ذلك في تحقيق الرعاية الاجتماعية لملاك مركبات البيك آب.

ومن جانبه أشار عمران أحمد رئيس قطاع البنك الزراعي بأسوان، أنه من ضمن شروط التمويل أن لا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 55 سنة، وأن يكون المتقدم مقيم داخل محافظة أسوان، وأن تكون السيارة موديل 2020/2021، وأن يتعهد كل مستفيد بأداء المبلغ المستحق على السيارة وفقًا لشروط التعاقد، مع تقديم كافة التيسيرات .