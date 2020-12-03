محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:
شهد الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، اليوم الخميس، توقيع بروتوكول تعاون بين مستشفى أسوان الجامعي، ومستشفى أبو سمبل الدولي.
قال الدكتور أحمد غلاب إنه جرى توقيع العديد من البروتوكولات العلاجية وتبادل الخبرات الطبية والصحية.
واوضح أن ذلك يأتي في إطار التطور الذي تشهده المستشفيات الجامعية بأسوان، من طفرة إنشائية وطبية، والعمل على تدريب الكادر الطبي وأطقم التمريض للارتقاء بالمنظومة الصحية، والعمل على تقديم خدمة طبية متميزة لأبناء محافظة أسوان ومرضى محافظات جنوب الصعيد.
وأضاف أنه جرى اليوم توقيع بروتوكول تعاون مع مستشفى أبو سمبل الدولي، لتبادل الخبرات الطبية، وذلك بحضور الدكتور محمد أبو الوفا مدير مستشفى أبو سمبل والدكتور عصام أبو المجد مدير مستشفى الجراحة بالمستشفيات الجامعية.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس جامعة أسوان: اتفاقية تعاون مع مستشفى أبو سمبل الدولي لتبادل الخبرات -صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.