رئيس جامعة أسوان: اتفاقية تعاون مع مستشفى أبو سمبل الدولي لتبادل الخبرات -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

شهد الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، اليوم الخميس، توقيع بروتوكول تعاون بين مستشفى أسوان الجامعي، ومستشفى أبو سمبل الدولي.

قال الدكتور أحمد غلاب إنه جرى توقيع العديد من البروتوكولات العلاجية وتبادل الخبرات الطبية والصحية.

واوضح أن ذلك يأتي في إطار التطور الذي تشهده المستشفيات الجامعية بأسوان، من طفرة إنشائية وطبية، والعمل على تدريب الكادر الطبي وأطقم التمريض للارتقاء بالمنظومة الصحية، والعمل على تقديم خدمة طبية متميزة لأبناء محافظة أسوان ومرضى محافظات جنوب الصعيد.

وأضاف أنه جرى اليوم توقيع بروتوكول تعاون مع مستشفى أبو سمبل الدولي، لتبادل الخبرات الطبية، وذلك بحضور الدكتور محمد أبو الوفا مدير مستشفى أبو سمبل والدكتور عصام أبو المجد مدير مستشفى الجراحة بالمستشفيات الجامعية.

