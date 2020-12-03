صور.. احتفالات في "الكرنك" باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

احتفلت شركة مصر للصوت والضوء باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة الموافق 3 ديسمبر من كل عام، بإقامة عرض الصوت والضوء باللغة العربية داخل معابد الكرنك بالأقصر مجانًا بحضور المئات من ذوي القدرات الخاصة.

شهد فعاليات الاحتفال، الدكتور محمد محجوب رئيس جامعة الأقصر، واللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير مساعد محافظة الأقصر نائبًا عن محافظ الأقصر، وحاتم محمد الصغير مدير عام الصوت والضوء بالكرنك، والدكتور مصطفي الصغير مدير عام الكرنك والمشرف العام علي طريق الكباش، وأحمد أبو عارف ممثلاً عن التربية الخاصة، ومحمد رمضان مدير عام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمديرية التضامن الاجتماعي.

من جانبه، أوضح حاتم الصغير، أنه للسنة الثالثة على التوالي تنظم شركة مصر للصوت والضوء برئاسة محمد عبد العزيز رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، احتفالاتها باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال عروض الصوت والضوء في مناطق الكرنك والهرم وادفو وفيلة وأبو سمبل.