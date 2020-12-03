الكويت تؤكد حرصها على اجراء الانتخابات البرلمانية وفق معايير الشفافية والنزاهة

أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي المستشار الدكتور فهد العفاسي الحرص على اجراء انتخابات مجلس الأمة (أمة 2020) المقررة بعد غد السبت وفق معايير الشفافية والنزاهة.
اليوم الخميس، عقب لقائه الفريق الدولي المشارك في الاطلاع على سير عملية انتخابات مجلس الأمة 2020 وذلك لاطلاعهم على استعدادت الوزارة في تنظيم عملية الانتخابات.
جاء ذلك في تصريح صحفي للوزير العفاسي
وأوضح العفاسي أن (العدل) على استعداد تام لتسهيل مهمة الفريق وتقديم جميع أوجه الدعم والمساعدة في سبيل تحقيق النتائج المرجوة من هذه المهمة مشيدا بأعضاء الفريق الدولي الزائر وتمنى لهم التوفيق والنجاح في اكمال مهمتهم.
وحضر اللقاء وكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي ورئيس جمعية الشفافية الكويتية ماجد المطيري.
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