بومبيو يوبخ تركيا بشدة في اجتماع حلف «الأطلسي»

سيف اليزيد - قال خمسة دبلوماسيين ومسؤولين، اليوم الخميس، إن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وبخ تركيا بشدة خلال الاجتماع الأخير لحلف شمال الأطلسي هذا الأسبوع.

وأكد الدبلوماسيون والمسؤولون، الذين اشترطوا عدم نشر أسمائهم نظراً لسرية المباحثات، إن بومبيو قال خلال الاجتماع الذي انعقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة يوم الثلاثاء إن تركيا تقوض أمن حلف الأطلسي وتوجد حالة من عدم الاستقرار في شرق البحر المتوسط في نزاع مع اليونان وقبرص على موارد الغاز.

وثمة خلافات قديمة بين تركيا والولايات المتحدة، لكن تصريحات بومبيو تسلط الضوء على عمق التوتر بين البلدين.

وأبلغ بومبيو نظيره التركي بأن تركيا أخطأت في إرسال مقاتلين سوريين إلى ليبيا مقابل المال، وهو ما خلصت إليه وزارة الدفاع الأميركية في تقرير في يوليو، وأيضاً إلى الصراع في إقليم ناغورني قره باغ.

وقال الدبلوماسيون إن حديث بومبيو دفع حلفاء آخرين في الاجتماع، ومن بينهم فرنسا واليونان ولوكسمبورج، إلى توبيخ تركيا.

ووُصفت لهجة الحديث في الاجتماع بأنها "أكثر تصادمية" مما جرت عليه العادة في اجتماعات الحلف.

وسيدرس زعماء الاتحاد الأوروبي، في العاشر من ديسمبر الجاري، فرض عقوبات على تركيا، بسبب تنقيبها عن الغاز في شرق البحر المتوسط ضمن المياه الإقليمية لليونان وقبرص البلدين العضوين في الاتحاد.