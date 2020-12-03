وزير الصحة السويسري: وضع كورونا مقلق للغاية

سيف اليزيد - وصف آلان بيرسيه وزير الصحة السويسري، اليوم الخميس، وضع فيروس كورونا في بلاده بأنه «مقلق للغاية» مع استقرار معدلات العدوى عند مستوى مرتفع.

وأضاف الوزير أنه لا يمكن السماح بموجة ثالثة من جائحة كوفيد-19 في البلاد.

وأوضح بيرسيه أن سويسرا قد تحتاج لتشديد إجراءات العزل العام لوقف تفشي الوباء.

ومن المنتظر أن تناقش الحكومة غدا الجمعة طريقة لمكافحة انتشار الجائحة.

في الأثناء، كشفت بيانات من سلطات الصحة السويسرية، اليوم الخميس، أن حالات الإصابة بالفيروس زادت بواقع 4455 خلال يوم واحد.

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في سويسرا وإمارة ليختنشتاين المجاورة إلى 340115 حالة فيما زادت حصيلة الوفيات إلى 4747.

ودخل 194 مصاباً جديداً بالفيروس المستشفيات، حيث يستمر الضغط على نظام الرعاية الصحية.

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