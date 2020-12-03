سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 358 ألفاً و102 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، إلى إحصاء 11 وفاة جديدة، وهو ما يزيد مجموع الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 5930 حالة.

كما لفتت إلى تسجيل 368 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 347 ألفاً و881.

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تسجل 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.