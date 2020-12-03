كورونا في الأردن.. 55 وفاة و4029 إصابة جديدة

سجل الأردن اليوم الخميس، 55 وفاة و4029 إصابة جديدة بفيروس كورونا حسب وزارة الصحة. وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 231,237 حالة، والوفيات إلى 2,909. وبلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات 4,940، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 173,369 في عموم المملكة.



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