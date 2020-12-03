الوجه الآخر لنجل القرضاوي.. زوجته تفضحه وتكشف نزواته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

يخدع هو ووالده ليل نهار البسطاء بالحديث عن الأخلاق وتعاليم الدين الإسلامي رغم أنهما بحاجة لتطبيق ما يقولانه على أنفسهما أولا قبل الآخرين.

اتحاد القرضاوي.. إرهاب العقول



هذه مروة زوجة عبدالرحمن نجل الإخواني الإرهابي يوسف القرضاوي، تبث فيديو من داخل إقامتها الجبرية في تركيا تكشف فيه عن نزوات نجل القرضاوي، وتفضح ما يفعله معها وبناتها الثلاث، حتى وصل الأمر لتهديدها بالقتل.



نجل القرضاوي الذي يقدم نفسه للعامة بأنه راعي الأخلاق والقيم، لا ينفق على بناته، ويمنعهن من السفر، بحيلة شيطانية لا يفعلها سوى إخواني يضمر الشر لكل من حوله، فقط لمخالفة زوجته لرغباته.

جوجل يحذف تطبيق "فتاوى القرضاوي" لتحريضه على الكراهية

فساد أخلاق عبدالرحمن القرضاوي وصل إلى حد اتهام زوجته بالجنون أمام الجميع لتبرئة نفسه وناشدت زوجة نجل القرضاوي السلطات المصرية التدخل وإرجاعها لبلادها مصر لتنعم بالحرية من جديد بعيدا عن قيود القرضاوي ونجله ومن هم على شاكلته.